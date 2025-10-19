Смотреть онлайн Фламенго - Палмейрас 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Фламенго — Палмейрас, 29 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана. Судить этот матч будет Вилтон Перейра Сампайо.
Превью матча Фламенго — Палмейрас
Команда Фламенго в последних 10 матчах одержала 7 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 19-8. Команда Палмейрас, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 27-9. Команда Фламенго в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Палмейрас забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Палмейрас, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Вилтон Перейра Сампайо (Бразилия).
За последние 20 матчей судья показал 94 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 25% (5 из 20 матчей) Вилтон Перейра Сампайо назначал пенальти