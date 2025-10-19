Превью матча Фламенго — Палмейрас

Команда Фламенго в последних 10 матчах одержала 7 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 19-8. Команда Палмейрас, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 27-9. Команда Фламенго в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Палмейрас забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Палмейрас, в том матче победу одержали гостьи.