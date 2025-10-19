Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Фламенго - Палмейрас 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: ФламенгоПалмейрас, 29 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана. Судить этот матч будет Вилтон Перейра Сампайо.

МСК, 29 тур, Стадион: Маракана
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Фламенго
Джорджиан Де Арраскаэта 10'
Жоржиньо 42'
Guilherme 45'
Завершен
3 : 2
19 октября 2025
Палмейрас
Vitor Ferreira 25'
Густаво Гомес 90+4'
Смотреть онлайн
Джорджиан Де Арраскаэта icon
10'
Vitor Ferreira icon
25'
Жоржиньо icon
42'
Guilherme icon
45'
Счет после первого тайма 3:1 : 4,2
Густаво Гомес icon
90+4'
Матч закончился со счётом 3:2 : 4,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Палмейрас - Угловой
5'
Угловой
Палмейрас - Угловой
9'
Угловой
Палмейрас - Угловой
10'
Джорджиан Де Арраскаэта - 1-ый Гол забит с передачи Guilherme
16'
Угловой
Палмейрас - Угловой
25'
Vitor Ferreira - 2-ой Гол
42'
Жоржиньо - 3-ий Гол
45'
Guilherme - 4-ый Гол забит с передачи Джорджиан Де Арраскаэта
Счет после первого тайма 3:1 : 4,2
49'
Угловой
Палмейрас - Угловой
52'
Угловой
Палмейрас - Угловой
70'
Угловой
Палмейрас - Угловой
70'
Угловой
Палмейрас - Угловой
89'
Угловой
Фламенго - Угловой
90+4'
Густаво Гомес - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2 : 4,2

Превью матча Фламенго — Палмейрас

Команда Фламенго в последних 10 матчах одержала 7 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 19-8. Команда Палмейрас, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 27-9. Команда Фламенго в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Палмейрас забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Палмейрас, в том матче победу одержали гостьи.

Фламенго Фламенго
1
Аргентина
Agustin Rossi
2
Уругвай
Гильермо Варела
13
Бразилия
Данило
4
Бразилия
Leo Pereira
6
Бразилия
Айртон Лукас
5
Чили
Эрик Пульгар
18
Уругвай
Nicolas De la Cruz
15
Колумбия
Хорхе Карраскаль
10
Уругвай
Джорджиан Де Арраскаэта
16
Португалия
Самуэл Лино
27
Бразилия
Бруно Энрике Пинто
Тренер
Бразилия
Филипе Луис
Палмейрас Палмейрас
1
Бразилия
Carlos Miguel
12
Бразилия
Khellven
26
Бразилия
Мурило Серкейра
15
Парагвай
Густаво Гомес
22
Уругвай
Joaquin Piquerez
40
Бразилия
Allan Andrade Elias
8
Бразилия
Андреас Перейра
5
Аргентина
Анибаль Морено
7
Бразилия
Фелипе Андерсон
42
Аргентина
Jose Manuel Lopez
9
Бразилия
Vitor Ferreira
Тренер
Португалия
Абель Феррейра

История последних встреч

Фламенго
Фламенго
Палмейрас
Фламенго
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
25.05.2025
Палмейрас
Палмейрас
0:2
Фламенго
Фламенго
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Фламенго Фламенго
48%
Палмейрас Палмейрас
52%
Атаки
99
105
Угловые
1
8
Удары мимо ворот
4
11
Удары в створ ворот
4
9

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Вилтон Перейра Сампайо (Бразилия).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 94 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 25% (5 из 20 матчей) Вилтон Перейра Сампайо назначал пенальти

Игры 29 тур
21.10.2025
Васко да Гама
2:0
Флуминенсе
Завершен
21.10.2025
ФК Жувентуде
1:0
Брагантино
Завершен
20.10.2025
ФК Баия
4:0
Гремио
Завершен
20.10.2025
Сеара
0:2
Ботафого
Завершен
20.10.2025
Мирассол СП
3:0
Сан-Паулу
Завершен
20.10.2025
Интернаcьонал
2:0
Спорт Ресифи
Завершен
19.10.2025
Фламенго
3:2
Палмейрас
Завершен
19.10.2025
Крузейро
1:0
Форталеза
Завершен
19.10.2025
Коринтианс
1:0
Атлетико Минейро
Завершен
Комментарии к матчу
