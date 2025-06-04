Смотреть онлайн Цинциннати II - Филадельфия Юнион II 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Цинциннати II — Филадельфия Юнион II, 1 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе NKU Soccer Stadium.