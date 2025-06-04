04.06.2025
Смотреть онлайн Цинциннати II - Филадельфия Юнион II 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Цинциннати II — Филадельфия Юнион II, 1 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе NKU Soccer Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: NKU Soccer Stadium
USA MLS Next Pro League
Цинциннати II
51'
Завершен
1 : 4
04 июня 2025
Филадельфия Юнион II
13'
25'
85'
90+8'
Счет после первого тайма 0:2
Цинциннати II
51'
Филадельфия Юнион II
90+8'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
1'
Цинциннати II - Угловой
8'
Филадельфия Юнион II - Угловой
10'
Филадельфия Юнион II - Угловой
13'
Филадельфия Юнион II - 1-ый Гол
25'
Филадельфия Юнион II - 2-ой Гол
42'
Цинциннати II - Угловой
51'
Цинциннати II - 3-ий Гол
57'
Филадельфия Юнион II - Угловой
61'
Филадельфия Юнион II - Угловой
62'
Филадельфия Юнион II - Угловой
71'
Филадельфия Юнион II - Угловой
72'
Филадельфия Юнион II - Угловой
73'
Цинциннати II - Угловой
76'
Филадельфия Юнион II - Угловой
84'
Цинциннати II - Угловой
85'
Филадельфия Юнион II - 4-ый Гол
90+7'
Цинциннати II - Угловой
90+8'
Филадельфия Юнион II - 5-ый Гол
Превью матча Цинциннати II — Филадельфия Юнион II
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
60%
Атаки
54
69
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
4
8
