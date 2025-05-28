Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ : Бостон Ред Сокс — Милуоки Брюэрс . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:40 по московскому времени .

Превью матча Бостон Ред Сокс — Милуоки Брюэрс

Команда Бостон Ред Сокс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Милуоки Брюэрс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Бостон Ред Сокс, в том матче победу одержали гостьи.