Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ : Миннесота Твинс — Тампа Бэй Рейс . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

Превью матча Миннесота Твинс — Тампа Бэй Рейс

Команда Миннесота Твинс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Тампа Бэй Рейс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Миннесота Твинс, в том матче победу одержали гостьи.