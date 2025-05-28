Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ : Сан-Франциско Джайентс — Детройт Тайгерс . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .

Превью матча Сан-Франциско Джайентс — Детройт Тайгерс

Команда Сан-Франциско Джайентс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Детройт Тайгерс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Сан-Франциско Джайентс, в том матче победу одержали гостьи.