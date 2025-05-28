Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ : Окленд Атлетикс — Хьюстон Астрос . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени .

Превью матча Окленд Атлетикс — Хьюстон Астрос

Команда Окленд Атлетикс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Хьюстон Астрос, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Окленд Атлетикс, в том матче победу одержали гостьи.