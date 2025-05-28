Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ : Лос-Анджелес Доджерс — Кливленд Гардианс . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени .

Превью матча Лос-Анджелес Доджерс — Кливленд Гардианс

Команда Лос-Анджелес Доджерс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Кливленд Гардианс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Лос-Анджелес Доджерс, в том матче победу одержали гостьи.