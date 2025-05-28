Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ : Чикаго Уайт Сокс — Нью-Йорк Метс . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени .

Превью матча Чикаго Уайт Сокс — Нью-Йорк Метс

Команда Чикаго Уайт Сокс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Нью-Йорк Метс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Чикаго Уайт Сокс, в том матче победу одержали хозяева.