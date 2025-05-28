Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ : Сент-Луис Кардиналс — Балтимор Ориолс . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча Сент-Луис Кардиналс — Балтимор Ориолс

Команда Сент-Луис Кардиналс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Балтимор Ориолс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Сент-Луис Кардиналс, в том матче победу одержали хозяева.