Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ : Атланта Брэйвз — Филадельфия Филлис . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .

Превью матча Атланта Брэйвз — Филадельфия Филлис

Команда Атланта Брэйвз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Филадельфия Филлис, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Филадельфия Филлис, в том матче победу одержали гостьи.