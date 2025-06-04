Смотреть онлайн St. Lucie Mets - Dunedin Blue Jays 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: St. Lucie Mets — Dunedin Blue Jays . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени .