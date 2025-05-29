Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Fort Myers — Bradenton Marauders . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

Превью матча Fort Myers — Bradenton Marauders

Команда Fort Myers в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Fort Myers, в том матче победу одержали гостьи.