Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Jupiter Hammerheads — Daytona Tortugas . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Jupiter Hammerheads — Daytona Tortugas

Команда Jupiter Hammerheads в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Jupiter Hammerheads, в том матче победу одержали гостьи.