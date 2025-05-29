Смотреть онлайн Jupiter Hammerheads - Daytona Tortugas 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Jupiter Hammerheads — Daytona Tortugas . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
Превью матча Jupiter Hammerheads — Daytona Tortugas
Команда Jupiter Hammerheads в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Jupiter Hammerheads, в том матче победу одержали гостьи.