16.05.2025
Смотреть онлайн Clearwater Threshers - Lakeland Flying Tigers 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Clearwater Threshers — Lakeland Flying Tigers . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
0 : 4
16 мая 2025
Превью матча Clearwater Threshers — Lakeland Flying Tigers
История последних встреч
Clearwater Threshers
Lakeland Flying Tigers
2 побед
2 побед
50%
50%
18.05.2025
Clearwater Threshers
4:2
Lakeland Flying Tigers
18.05.2025
Clearwater Threshers
8:1
Lakeland Flying Tigers
17.05.2025
Clearwater Threshers
2:3
Lakeland Flying Tigers
15.05.2025
Clearwater Threshers
1:2
Lakeland Flying Tigers
