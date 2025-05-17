Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Jupiter Hammerheads — Fort Myers . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Jupiter Hammerheads — Fort Myers

Команда Jupiter Hammerheads в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Jupiter Hammerheads, в том матче победу одержали гостьи.