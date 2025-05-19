Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Daytona Tortugas — St. Lucie Mets . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Daytona Tortugas — St. Lucie Mets

Команда Daytona Tortugas в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда St. Lucie Mets, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Daytona Tortugas, в том матче победу одержали хозяева.