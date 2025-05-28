Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Lakeland Flying Tigers — Tampa Tarpons . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Lakeland Flying Tigers — Tampa Tarpons

Команда Lakeland Flying Tigers в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Tampa Tarpons, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Lakeland Flying Tigers, в том матче победу одержали хозяева.