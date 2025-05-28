Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ : Торонто Блю Джейс — Техас Рэйнджерс . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени .

Превью матча Торонто Блю Джейс — Техас Рэйнджерс

Команда Торонто Блю Джейс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Техас Рэйнджерс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Торонто Блю Джейс, в том матче победу одержали хозяева.