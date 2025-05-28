Смотреть онлайн Вашингтон Нэшионалс - Сиэтл Маринерс 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ: Вашингтон Нэшионалс — Сиэтл Маринерс . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:40 по московскому времени .
Превью матча Вашингтон Нэшионалс — Сиэтл Маринерс
Команда Вашингтон Нэшионалс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Вашингтон Нэшионалс, в том матче победу одержали хозяева.