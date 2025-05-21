21.05.2025
Смотреть онлайн Порто Витория - СК Капиксабо 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Кубок Эспириту-Санту: Порто Витория — СК Капиксабо . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Salvador Venâncio da Costa.
МСК, Стадион: Estadio Salvador Venâncio da Costa
Бразилия - Кубок Эспириту-Санту
Текстовая трансляция
3'
Порто Витория - Угловой
11'
Порто Витория - 1-ый Гол
17'
Порто Витория - Угловой
17'
Порто Витория - Угловой
18'
Порто Витория - 2-ой Гол
30'
СК Капиксабо - Угловой
35'
Порто Витория - Угловой
45'
Порто Витория - Угловой
45+2'
Порто Витория - Угловой
45+2'
Порто Витория - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
57'
СК Капиксабо - Угловой
67'
СК Капиксабо - Угловой
67'
СК Капиксабо - Угловой
79'
СК Капиксабо - Угловой
83'
СК Капиксабо - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Порто Витория — СК Капиксабо
Статистика матча
Владение мячом
55%
45%
Атаки
110
73
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
6
2
