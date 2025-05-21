Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
21.05.2025

Смотреть онлайн Порто Витория - СК Капиксабо 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Кубок Эспириту-Санту: Порто ВиторияСК Капиксабо . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Salvador Venâncio da Costa.

МСК, Стадион: Estadio Salvador Venâncio da Costa
Бразилия - Кубок Эспириту-Санту
Порто Витория
11'
18'
Завершен
2 : 1
21 мая 2025
СК Капиксабо
83'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Порто Витория icon
11'
Порто Витория icon
18'
Счет после первого тайма 2:0
СК Капиксабо icon
83'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Порто Витория - Угловой
11'
Порто Витория - 1-ый Гол
17'
Угловой
Порто Витория - Угловой
17'
Угловой
Порто Витория - Угловой
18'
Порто Витория - 2-ой Гол
30'
Угловой
СК Капиксабо - Угловой
35'
Угловой
Порто Витория - Угловой
45'
Угловой
Порто Витория - Угловой
45+2'
Угловой
Порто Витория - Угловой
45+2'
Угловой
Порто Витория - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
57'
Угловой
СК Капиксабо - Угловой
67'
Угловой
СК Капиксабо - Угловой
67'
Угловой
СК Капиксабо - Угловой
79'
Угловой
СК Капиксабо - Угловой
83'
СК Капиксабо - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Порто Витория — СК Капиксабо

Статистика матча

Владение мячом
Порто Витория Порто Витория
55%
СК Капиксабо СК Капиксабо
45%
Атаки
110
73
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
6
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA