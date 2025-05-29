Смотреть онлайн Порто Витория - Бранко 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Кубок Эспириту-Санту: Порто Витория — Бранко . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Salvador Venâncio da Costa.
Превью матча Порто Витория — Бранко
Команда Порто Витория в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 июля 2025 на поле команды Порто Витория, в том матче победу одержали гостьи.