29.05.2025

Смотреть онлайн Порто Витория - Бранко 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Кубок Эспириту-Санту: Порто ВиторияБранко . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Salvador Venâncio da Costa.

МСК, Стадион: Estadio Salvador Venâncio da Costa
Бразилия - Кубок Эспириту-Санту
Порто Витория
45+7'
67'
Завершен
2 : 2
29 мая 2025
Бранко
59'
90+1'
Смотреть онлайн
Порто Витория icon
45+7'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,6
Бранко icon
59'
Порто Витория icon
67'
Бранко icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,6
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Бранко - Угловой
32'
Угловой
Порто Витория - Угловой
42'
Угловой
Порто Витория - Угловой
44'
Угловой
Порто Витория - Угловой
45+7'
Порто Витория - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 2,6
48'
Угловой
Порто Витория - Угловой
59'
Бранко - 2-ой Гол
67'
Порто Витория - 3-ий Гол
72'
Угловой
Порто Витория - Угловой
79'
Угловой
Порто Витория - Угловой
90'
Угловой
Бранко - Угловой
90+1'
Бранко - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,6

Превью матча Порто Витория — Бранко

Команда Порто Витория в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 июля 2025 на поле команды Порто Витория, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Порто Витория
Порто Витория
Бранко
Порто Витория
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.07.2025
Порто Витория
Порто Витория
0:1
Бранко
Бранко
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Порто Витория Порто Витория
56%
Бранко Бранко
44%
Атаки
93
89
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
4
5
Комментарии к матчу
