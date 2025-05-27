Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ : Нью-Йорк Янкиз — Лос-Анджелес Энджелс . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:38 по московскому времени .

Превью матча Нью-Йорк Янкиз — Лос-Анджелес Энджелс

Команда Нью-Йорк Янкиз в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Нью-Йорк Янкиз, в том матче победу одержали хозяева.