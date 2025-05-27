Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ : Майами Марлинс — Сан-Диего Падрес . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:40 по московскому времени .

Превью матча Майами Марлинс — Сан-Диего Падрес

Команда Майами Марлинс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Сан-Диего Падрес, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Майами Марлинс, в том матче победу одержали хозяева.