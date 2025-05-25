25.05.2025
Смотреть онлайн Торонто Блю Джейс - Тампа Бэй Рейс 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ: Торонто Блю Джейс — Тампа Бэй Рейс . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .
МСК
МЛБ
Завершен
1 : 3
25 мая 2025
Превью матча Торонто Блю Джейс — Тампа Бэй Рейс
История последних встреч
Торонто Блю Джейс
Тампа Бэй Рейс
0 побед
1 победа
0%
100%
25.05.2025
Торонто Блю Джейс
0:13
Тампа Бэй Рейс
