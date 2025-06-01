Смотреть онлайн Нью Ингленд - Блэк Рок 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Нью Ингленд — Блэк Рок, 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Превью матча Нью Ингленд — Блэк Рок
Команда Нью Ингленд в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-0.