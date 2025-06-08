Смотреть онлайн Almaden SC - Сан Хуан Ла Лагуна 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Almaden SC — Сан Хуан Ла Лагуна, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
Превью матча Almaden SC — Сан Хуан Ла Лагуна
Команда Almaden SC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда Сан Хуан Ла Лагуна, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Almaden SC в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Сан Хуан Ла Лагуна забивает 0, пропускает 0.