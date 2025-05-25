25.05.2025
Смотреть онлайн Northern Indiana FC - Лансинг Сити 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Northern Indiana FC — Лансинг Сити . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
2 : 1
25 мая 2025
Превью матча Northern Indiana FC — Лансинг Сити
История последних встреч
Northern Indiana FC
Лансинг Сити
1 победа
0 побед
100%
0%
02.07.2025
Лансинг Сити
0:2
Northern Indiana FC
Комментарии к матчу