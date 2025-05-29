29.05.2025
Смотреть онлайн OC Sporting FC Women - Southern California Dutch Lions Women 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): OC Sporting FC Women — Southern California Dutch Lions Women . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
4 : 4
29 мая 2025
Превью матча OC Sporting FC Women — Southern California Dutch Lions Women
Комментарии к матчу