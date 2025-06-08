Превью матча Santa Clarita BH Women — OC Sporting FC Women

Команда Santa Clarita BH Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июня 2025 на поле команды Santa Clarita BH Women, в том матче победу одержали хозяева.