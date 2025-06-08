Смотреть онлайн Santa Clarita BH Women - OC Sporting FC Women 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Santa Clarita BH Women — OC Sporting FC Women . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
Превью матча Santa Clarita BH Women — OC Sporting FC Women
Команда Santa Clarita BH Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июня 2025 на поле команды Santa Clarita BH Women, в том матче победу одержали хозяева.