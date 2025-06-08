Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Southern California Dutch Lions Women - Capo FC Women 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Southern California Dutch Lions WomenCapo FC Women . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Southern California Dutch Lions Women
Завершен
3 : 2
08 июня 2025
Capo FC Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Southern California Dutch Lions Women — Capo FC Women

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Ренн Ренн
6 Декабря
23:05
Борнмут Борнмут
Челси Челси
6 Декабря
18:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
6 Декабря
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Сандерленд Сандерленд
6 Декабря
18:00
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
6 Декабря
17:30
Интер Милан Интер Милан
Комо Комо
6 Декабря
20:00
Реал Бетис Реал Бетис
Барселона Барселона
6 Декабря
20:30
Лидс Лидс
Ливерпуль Ливерпуль
6 Декабря
20:30
Ньюкасл Ньюкасл
Бернли Бернли
6 Декабря
18:00
Нант Нант
Ланс Ланс
6 Декабря
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA