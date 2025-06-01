01.06.2025
Смотреть онлайн Annapolis Blues - Кристос 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Annapolis Blues — Кристос, 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Annapolis Blues
65'
89'
Завершен
2 : 0
01 июня 2025
Текстовая трансляция
7'
Annapolis Blues - Угловой
37'
Кристос - Угловой
38'
Кристос - Угловой
39'
Кристос - Угловой
39'
Кристос - Угловой
45'
Annapolis Blues - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Annapolis Blues - Угловой
48'
Annapolis Blues - Угловой
50'
Annapolis Blues - Угловой
65'
Annapolis Blues - 1-ый Гол
76'
Annapolis Blues - Угловой
89'
Annapolis Blues - 2-ой Гол
90+1'
Annapolis Blues - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Annapolis Blues — Кристос
Статистика матча
Атаки
99
75
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
12
2
Удары в створ ворот
6
1
