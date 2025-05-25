25.05.2025
Смотреть онлайн Норт Каролина (23) - Тобакко Роад 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Норт Каролина (23) — Тобакко Роад . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
1 : 1
25 мая 2025
Превью матча Норт Каролина (23) — Тобакко Роад
История последних встреч
Норт Каролина (23)
Тобакко Роад
1 победа
0 побед
100%
0%
30.06.2025
Тобакко Роад
1:3
Норт Каролина (23)
Комментарии к матчу