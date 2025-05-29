29.05.2025
Смотреть онлайн Бостон Болтс - Сеакост Юнайтед Фантомс 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Бостон Болтс — Сеакост Юнайтед Фантомс, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Alumni Field.
МСК, 1 тур, Стадион: Alumni Field
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Бостон Болтс
53'
Завершен
1 : 2
29 мая 2025
Сеакост Юнайтед Фантомс
39'
45+3'
Сеакост Юнайтед Фантомс
45+3'
Счет после первого тайма 0:2
Бостон Болтс
53'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
31'
Сеакост Юнайтед Фантомс - Угловой
32'
Сеакост Юнайтед Фантомс - Угловой
39'
Сеакост Юнайтед Фантомс - 1-ый Гол
45+3'
Сеакост Юнайтед Фантомс - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
53'
Бостон Болтс - 3-ий Гол
78'
Сеакост Юнайтед Фантомс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Бостон Болтс — Сеакост Юнайтед Фантомс
Статистика матча
Атаки
71
88
Угловые
0
3
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
2
4
