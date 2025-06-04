04.06.2025
Смотреть онлайн Бостон Болтс - Пионерз 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Бостон Болтс — Пионерз, 1 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Alumni Field.
МСК, 1 тур, Стадион: Alumni Field
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
0 : 3
04 июня 2025
Пионерз
22'
42'
78'
Текстовая трансляция
3'
Пионерз - Угловой
6'
Пионерз - Угловой
22'
Пионерз - 1-ый Гол
32'
Пионерз - Угловой
42'
Пионерз - Угловой
42'
Пионерз - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 3,4
73'
Пионерз - Угловой
78'
Пионерз - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,4
Превью матча Бостон Болтс — Пионерз
История последних встреч
Бостон Болтс
Пионерз
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
21.06.2025
Пионерз
2:0
Бостон Болтс
Статистика матча
Атаки
58
60
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
1
9
