29.05.2025
Смотреть онлайн Дэвис Легаси - Проект 51О 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Дэвис Легаси — Проект 51О, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Davis Legacy Soccer Club.
МСК, 1 тур, Стадион: Davis Legacy Soccer Club
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Дэвис Легаси
53'
65'
73'
Завершен
3 : 0
29 мая 2025
Счет после первого тайма 0:0
Дэвис Легаси
53'
Дэвис Легаси
65'
Дэвис Легаси
73'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
21'
Проект 51О - Угловой
38'
Проект 51О - Угловой
43'
Дэвис Легаси - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Дэвис Легаси - Угловой
53'
Дэвис Легаси - 1-ый Гол
59'
Дэвис Легаси - Угловой
65'
Дэвис Легаси - 2-ой Гол
68'
Проект 51О - Угловой
73'
Дэвис Легаси - 3-ий Гол
76'
Проект 51О - Угловой
80'
Дэвис Легаси - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча Дэвис Легаси — Проект 51О
Статистика матча
Атаки
105
118
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
4
8
Игры 1 тур
14.07.2025
0:2
14.07.2025
1:2
14.07.2025
5:1
14.07.2025
1:0
14.07.2025
0:0
14.07.2025
1:3
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
0:3
13.07.2025
1:2
13.07.2025
-:-
13.07.2025
1:2
13.07.2025
3:2
13.07.2025
7:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
3:1
13.07.2025
1:0
13.07.2025
1:4
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
4:3
13.07.2025
0:4
13.07.2025
3:3
13.07.2025
1:0
13.07.2025
4:2
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:0
13.07.2025
3:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
7:2
13.07.2025
3:1
13.07.2025
6:3
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
0:1
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:2
12.07.2025
4:0
12.07.2025
3:1
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
1:1
12.07.2025
2:2
11.07.2025
5:0
10.07.2025
1:2
10.07.2025
2:1
10.07.2025
4:0
10.07.2025
6:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
2:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
1:2
10.07.2025
0:1
09.07.2025
5:1
09.07.2025
1:3
09.07.2025
2:4
09.07.2025
0:5
09.07.2025
0:0
07.07.2025
0:1
07.07.2025
1:1
07.07.2025
5:1
07.07.2025
5:3
07.07.2025
2:1
07.07.2025
1:2
07.07.2025
0:2
07.07.2025
2:1
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
06.07.2025
-:-
06.07.2025
1:3
Комментарии к матчу