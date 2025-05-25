25.05.2025
Смотреть онлайн Virginia Marauders - Патаксент 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Virginia Marauders — Патаксент . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
1 : 0
25 мая 2025
Превью матча Virginia Marauders — Патаксент
История последних встреч
Virginia Marauders
Патаксент
0 побед
0 побед
0%
0%
01.06.2025
Патаксент
1:1
Virginia Marauders
Комментарии к матчу