29.05.2025
Смотреть онлайн Virginia Marauders - Charlottesville Blues 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Virginia Marauders — Charlottesville Blues, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Virginia Marauders
60'
81'
Завершен
2 : 2
29 мая 2025
Charlottesville Blues
13'
75'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
10'
Charlottesville Blues - Угловой
13'
Charlottesville Blues - 1-ый Гол
26'
Charlottesville Blues - Угловой
35'
Charlottesville Blues - Угловой
44'
Charlottesville Blues - Угловой
45+2'
Virginia Marauders - Угловой
53'
Virginia Marauders - Угловой
54'
Virginia Marauders - Угловой
58'
Virginia Marauders - Угловой
60'
Virginia Marauders - 2-ой Гол
75'
Charlottesville Blues - 3-ий Гол
81'
Virginia Marauders - Угловой
81'
Virginia Marauders - 4-ый Гол
83'
Charlottesville Blues - Угловой
90+7'
Charlottesville Blues - Угловой
Превью матча Virginia Marauders — Charlottesville Blues
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
94
117
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
3
8
