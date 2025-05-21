21.05.2025
Смотреть онлайн Каламазоо - Лансинг Сити 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Каламазоо — Лансинг Сити, 1 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Soisson-Rapacz-Clason Field.
МСК, 1 тур, Стадион: Soisson-Rapacz-Clason Field
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Каламазоо
34'
52'
Завершен
2 : 1
21 мая 2025
Лансинг Сити
36'
Каламазоо
34'
Счет после первого тайма 1:1
Каламазоо
52'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
7'
Лансинг Сити Football - Угловой
9'
Лансинг Сити Football - Угловой
29'
Каламазоо - Угловой
34'
Каламазоо - 1-ый Гол
36'
Лансинг Сити Football - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
52'
Каламазоо - 3-ий Гол
67'
Каламазоо - Угловой
69'
Каламазоо - Угловой
73'
Лансинг Сити Football - Угловой
73'
Лансинг Сити Football - Угловой
79'
Каламазоо - Угловой
88'
Лансинг Сити Football - Угловой
88'
Лансинг Сити Football - Угловой
90+3'
Лансинг Сити Football - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Каламазоо — Лансинг Сити
История последних встреч
Каламазоо
Лансинг Сити
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
18.06.2025
Лансинг Сити
1:3
Каламазоо
Статистика матча
Атаки
81
81
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
4
3
Игры 1 тур
14.07.2025
0:2
14.07.2025
1:2
14.07.2025
5:1
14.07.2025
1:0
14.07.2025
0:0
14.07.2025
1:3
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
0:3
13.07.2025
1:2
13.07.2025
-:-
13.07.2025
1:2
13.07.2025
3:2
13.07.2025
7:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
3:1
13.07.2025
1:0
13.07.2025
1:4
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
4:3
13.07.2025
0:4
13.07.2025
3:3
13.07.2025
1:0
13.07.2025
4:2
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:0
13.07.2025
3:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
7:2
13.07.2025
3:1
13.07.2025
6:3
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
0:1
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:2
12.07.2025
4:0
12.07.2025
3:1
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
1:1
12.07.2025
2:2
11.07.2025
5:0
10.07.2025
1:2
10.07.2025
2:1
10.07.2025
4:0
10.07.2025
6:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
2:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
1:2
10.07.2025
0:1
09.07.2025
5:1
09.07.2025
1:3
09.07.2025
2:4
09.07.2025
0:5
09.07.2025
0:0
07.07.2025
0:1
07.07.2025
1:1
07.07.2025
5:1
07.07.2025
5:3
07.07.2025
2:1
07.07.2025
1:2
07.07.2025
0:2
07.07.2025
2:1
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
06.07.2025
-:-
06.07.2025
1:3
Комментарии к матчу