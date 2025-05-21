Смотреть онлайн Каламазоо - Лансинг Сити 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Каламазоо — Лансинг Сити, 1 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Soisson-Rapacz-Clason Field.