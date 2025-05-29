29.05.2025
Смотреть онлайн Шарлотт - Норт Каролина (23) 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Шарлотт — Норт Каролина (23), 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportsplex at Matthews.
МСК, 1 тур, Стадион: Sportsplex at Matthews
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Шарлотт
55'
Завершен
1 : 1
29 мая 2025
Текстовая трансляция
27'
North Carolina FC U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
North Carolina FC U23 - Угловой
55'
Шарлотт - 1-ый Гол
58'
North Carolina FC U23 - Угловой
63'
North Carolina FC U23 - Угловой
66'
North Carolina FC U23 - 2-ой Гол
74'
Шарлотт - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Шарлотт — Норт Каролина (23)
История последних встреч
Шарлотт
Норт Каролина (23)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
03.07.2025
Норт Каролина (23)
3:1
Шарлотт
Статистика матча
Владение мячом
48%
Атаки
77
88
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
5
4
