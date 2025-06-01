01.06.2025
Смотреть онлайн СК Юнайтед Бантамс - Тобакко Роад 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: СК Юнайтед Бантамс — Тобакко Роад, 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Jeff May Complex.
МСК, 1 тур, Стадион: Jeff May Complex
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
СК Юнайтед Бантамс
52'
68'
Завершен
2 : 1
01 июня 2025
Тобакко Роад
31'
Тобакко Роад
31'
Текстовая трансляция
1'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - Угловой
10'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - Угловой
11'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - Угловой
17'
Тобакко Роад - Угловой
31'
Тобакко Роад - 1-ый Гол
45+1'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - Угловой
52'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - 2-ой Гол
58'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - Угловой
63'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - Угловой
66'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - Угловой
68'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - 3-ий Гол
73'
Тобакко Роад - Угловой
90+5'
Тобакко Роад - Угловой
Превью матча СК Юнайтед Бантамс — Тобакко Роад
Статистика матча
Атаки
67
88
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
9
4
