04.06.2025
Смотреть онлайн Нона - Brevard Fire SC 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Нона — Brevard Fire SC, 1 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Нона
6'
Завершен
1 : 0
04 июня 2025
Текстовая трансляция
2'
Нона - Угловой
6'
Нона - 1-ый Гол
14'
Нона - Угловой
25'
Нона - Угловой
30'
Brevard Fire SC - Угловой
42'
Нона - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
67'
Нона - Угловой
72'
Brevard Fire SC - Угловой
73'
Brevard Fire SC - Угловой
82'
Нона - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Нона — Brevard Fire SC
История последних встреч
Нона
Brevard Fire SC
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.07.2025
Brevard Fire SC
0:5
Нона
Статистика матча
Атаки
84
87
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
14
1
Удары в створ ворот
2
3
