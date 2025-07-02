Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн СК Юнайтед Бантамс - Шарлотт Индепенденс II 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: СК Юнайтед БантамсШарлотт Индепенденс II, 1 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Jeff May Complex.

МСК, 1 тур, Стадион: Jeff May Complex
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
СК Юнайтед Бантамс
6'
29'
35'
70'
76'
83'
87'
Завершен
7 : 1
02 июля 2025
Шарлотт Индепенденс II
54'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс icon
6'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс icon
29'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс icon
35'
Счет после первого тайма 3:0
Шарлотт Индепенденс II icon
54'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс icon
70'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс icon
76'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс icon
83'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс icon
87'
Матч закончился со счётом 7:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - Угловой
6'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - 1-ый Гол
14'
Угловой
Шарлотт Индепенденс II - Угловой
29'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - 2-ой Гол
35'
Угловой
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - Угловой
35'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0
47'
Угловой
Шарлотт Индепенденс II - Угловой
54'
Шарлотт Индепенденс II - 4-ый Гол
55'
Угловой
Шарлотт Индепенденс II - Угловой
60'
Угловой
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - Угловой
69'
Угловой
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - Угловой
70'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - 5-ый Гол
73'
Угловой
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - Угловой
76'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - 6-ый Гол
83'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - 7-ый Гол
87'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 7:1

Превью матча СК Юнайтед Бантамс — Шарлотт Индепенденс II

Команда СК Юнайтед Бантамс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-2. Команда Шарлотт Индепенденс II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-2. Команда СК Юнайтед Бантамс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Шарлотт Индепенденс II забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
73
55
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
10
3
Игры 1 тур
31.12.2025
Athens FC
-:-
Восток Атланта
Отложен
14.07.2025
AMSG FC
0:2
Вентура Каунти Фьюжн
Завершен
14.07.2025
Lonestar SC
1:2
Twin City Toucans
Завершен
14.07.2025
FC Olympia
5:1
Bigfoot FC
Завершен
14.07.2025
Манхэттен
1:0
Staten Island ASC
Завершен
14.07.2025
ФК Тусон
0:0
Stars FC
Завершен
14.07.2025
Сейнт Круа
1:3
RKC Third Coast
Завершен
13.07.2025
Чикаго Датч Лайонз
0:2
Rochester FC
Завершен
13.07.2025
Кливленд Форс
1:3
Steel City
Завершен
13.07.2025
Дэвис Легаси
2:1
Сан Хуан Ла Лагуна
Завершен
13.07.2025
Redlands FC
0:3
City SC San Diego
Завершен
13.07.2025
Флэтайронс Раш
1:2
Albion SC Colorado
Завершен
13.07.2025
Almaden SC
-:-
Академика СК
Отменен
13.07.2025
Monterey Bay FC II
1:2
Марин Леджендс
Завершен
13.07.2025
Ларедо Хит
3:2
АХФК Роялс
Завершен
13.07.2025
Colorado Storm
7:0
СИСА
Завершен
13.07.2025
Дентон Диаблос
-:-
McKinney Chupacabras FC
Отложен
13.07.2025
Пеория Сити
3:1
Санфлауэр Стэйт
Завершен
13.07.2025
Red River FC
1:0
Миссисипи Брилла
Завершен
13.07.2025
Tacoma Stars
1:4
Лейн Юнайтед
Завершен
13.07.2025
Hattiesburg FC
1:1
Литтл Рок Рейнджерс
Завершен
13.07.2025
Вестчестер Фламес
1:3
Лонг Айленд
Завершен
13.07.2025
GFI Academy
2:3
Hill Country Lobos
Завершен
13.07.2025
Корпус Кристи
2:1
Хьюстон
Завершен
13.07.2025
Де-Мойн
4:3
Saint Louis Ambush
Завершен
13.07.2025
Springfield FC
0:4
Santafe Wanderers
Завершен
13.07.2025
Annapolis Blues
3:3
Charlottesville Blues
Завершен
13.07.2025
СК Юнайтед Бантамс
1:0
Salem City FC
Завершен
13.07.2025
Нортерн Вирджиния
4:2
Вирджиния Бич Юнайтед
Завершен
13.07.2025
Восток Атланта
0:2
Montgomery United FC
Завершен
13.07.2025
ССА Кингс
1:0
Апофеос
Завершен
13.07.2025
Sarasota Paradise
3:0
Майами Сити
Завершен
13.07.2025
Ашвилл Сити
-:-
Athens FC
Отменен
13.07.2025
Оушен-Сити Нористерс
7:2
Delaware FC
Завершен
13.07.2025
Блэк Рок
3:1
Бостон Болтс
Завершен
13.07.2025
Коннектикут
6:3
Бостон Сити Минас-Жерайс
Завершен
13.07.2025
ФК Буффало
4:1
Erie Sports Center
Завершен
13.07.2025
Northern Indiana FC
1:1
Union FC Macomb
Завершен
13.07.2025
Моррис Элит
1:1
Хадсон Вэйли Хаммерс
Завершен
13.07.2025
Inter Gainesville KF
0:1
Нона
Завершен
13.07.2025
Норт Каролина (23)
4:1
Уэйк
Завершен
13.07.2025
Баллард
1:2
Snohomish United
Завершен
12.07.2025
Сеакост Юнайтед Фантомс
4:0
Albany Rush
Завершен
12.07.2025
St. Petersburg
3:1
Вестон
Завершен
12.07.2025
Нью-Джерси Копа
-:-
FC Motown STA
Отменен
12.07.2025
Lexington SC II
-:-
Вест Вирджиния Юнайтед
Отменен
12.07.2025
Ашвилл Сити
-:-
Теннесси
Отменен
12.07.2025
Midlakes United
1:1
Bigfoot FC
Завершен
12.07.2025
Пионерз
2:2
Вермонт Грин
Завершен
11.07.2025
Rochester FC
5:0
Сейнт Круа
Завершен
10.07.2025
Сан-Франциско Сити
1:2
Проект 51О
Завершен
10.07.2025
Hattiesburg FC
2:1
Луизиана Крю
Завершен
10.07.2025
Хьюстон
4:0
Хьюстон Сур
Завершен
10.07.2025
Albion SC Colorado
6:1
СИСА
Завершен
10.07.2025
Montgomery United FC
-:-
Athens FC
Отменен
10.07.2025
Кедар Старс Раш
2:1
Staten Island ASC
Завершен
10.07.2025
Толедо Виллья
-:-
Кливленд Форс
10.07.2025
Northern Indiana FC
1:2
Флинт Сити Бакс
Завершен
10.07.2025
Нью-Джерси Копа
0:1
Моррис Элит
Завершен
09.07.2025
Dothan United
5:1
Восток Атланта
Завершен
09.07.2025
GFI Academy
1:3
Ларедо Хит
Завершен
09.07.2025
АФК Анн Арбор
2:4
Union FC Macomb
Завершен
09.07.2025
Brevard Fire SC
0:5
Нона
Завершен
09.07.2025
Норт Каролина (23)
0:0
Шарлотт Индепенденс II
Завершен
07.07.2025
City SC San Diego
0:1
AMSG FC
Завершен
07.07.2025
Сан-Франциско Сити
1:1
Monterey Bay FC II
Завершен
07.07.2025
FC Olympia
5:1
Tacoma Stars
Завершен
07.07.2025
Нортерн Вирджиния
5:3
Лайонсбридж
Завершен
07.07.2025
West Seattle Junction FC
2:1
Snohomish United
Завершен
07.07.2025
Оушен-Сити Нористерс
1:2
Рединг Юн.
Завершен
07.07.2025
Кедар Старс Раш
0:2
FC Motown STA
Завершен
07.07.2025
Steel City
2:1
Толедо Виллья
Завершен
07.07.2025
Annapolis Blues
-:-
Virginia Marauders
Отменен
07.07.2025
Каламазоо
-:-
Окленд Каунти
Отменен
07.07.2025
Вест Вирджиния Юнайтед
-:-
Дайтон Датч Лайонс
Отменен
06.07.2025
Lonestar SC
-:-
Хьюстон Сур
Отменен
