Превью матча СК Юнайтед Бантамс — Шарлотт Индепенденс II

Команда СК Юнайтед Бантамс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-2. Команда Шарлотт Индепенденс II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-2. Команда СК Юнайтед Бантамс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Шарлотт Индепенденс II забивает 0, пропускает 0.