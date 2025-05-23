23.05.2025
Смотреть онлайн Чикаго Датч Лайонз - RKC Third Coast 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Чикаго Датч Лайонз — RKC Third Coast, 1 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
0 : 7
23 мая 2025
RKC Third Coast
8'
10'
51'
55'
77'
83'
89'
RKC Third Coast
10'
Счет после первого тайма 0:2
RKC Third Coast
51'
RKC Third Coast
55'
RKC Third Coast
77'
RKC Third Coast
83'
RKC Third Coast
89'
Матч закончился со счётом 0:7
Текстовая трансляция
8'
RKC Third Coast - 1-ый Гол
10'
RKC Third Coast - 2-ой Гол
19'
Чикаго Датч Лайонз - Угловой
21'
RKC Third Coast - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
51'
RKC Third Coast - 3-ий Гол
55'
RKC Third Coast - 4-ый Гол
77'
RKC Third Coast - 5-ый Гол
83'
RKC Third Coast - 6-ый Гол
89'
RKC Third Coast - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:7
Превью матча Чикаго Датч Лайонз — RKC Third Coast
История последних встреч
Чикаго Датч Лайонз
RKC Third Coast
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.06.2025
RKC Third Coast
4:1
Чикаго Датч Лайонз
Статистика матча
Атаки
79
80
Угловые
1
1
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
1
10
Игры 1 тур
14.07.2025
0:2
14.07.2025
1:2
14.07.2025
5:1
14.07.2025
1:0
14.07.2025
0:0
14.07.2025
1:3
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
0:3
13.07.2025
1:2
13.07.2025
-:-
13.07.2025
1:2
13.07.2025
3:2
13.07.2025
7:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
3:1
13.07.2025
1:0
13.07.2025
1:4
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
4:3
13.07.2025
0:4
13.07.2025
3:3
13.07.2025
1:0
13.07.2025
4:2
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:0
13.07.2025
3:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
7:2
13.07.2025
3:1
13.07.2025
6:3
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
0:1
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:2
12.07.2025
4:0
12.07.2025
3:1
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
1:1
12.07.2025
2:2
11.07.2025
5:0
10.07.2025
1:2
10.07.2025
2:1
10.07.2025
4:0
10.07.2025
6:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
2:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
1:2
10.07.2025
0:1
09.07.2025
5:1
09.07.2025
1:3
09.07.2025
2:4
09.07.2025
0:5
09.07.2025
0:0
07.07.2025
0:1
07.07.2025
1:1
07.07.2025
5:1
07.07.2025
5:3
07.07.2025
2:1
07.07.2025
1:2
07.07.2025
0:2
07.07.2025
2:1
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
06.07.2025
-:-
06.07.2025
1:3
Комментарии к матчу