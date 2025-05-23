Фрибет 15000₽
23.05.2025

Смотреть онлайн Чикаго Датч Лайонз - RKC Third Coast 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Чикаго Датч ЛайонзRKC Third Coast, 1 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Чикаго Датч Лайонз
Завершен
0 : 7
23 мая 2025
RKC Third Coast
8'
10'
51'
55'
77'
83'
89'
Смотреть онлайн
RKC Third Coast icon
8'
RKC Third Coast icon
10'
Счет после первого тайма 0:2
RKC Third Coast icon
51'
RKC Third Coast icon
55'
RKC Third Coast icon
77'
RKC Third Coast icon
83'
RKC Third Coast icon
89'
Матч закончился со счётом 0:7
Текстовая трансляция
8'
RKC Third Coast - 1-ый Гол
10'
RKC Third Coast - 2-ой Гол
19'
Угловой
Чикаго Датч Лайонз - Угловой
21'
Угловой
RKC Third Coast - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
51'
RKC Third Coast - 3-ий Гол
55'
RKC Third Coast - 4-ый Гол
77'
RKC Third Coast - 5-ый Гол
83'
RKC Third Coast - 6-ый Гол
89'
RKC Third Coast - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:7

Превью матча Чикаго Датч Лайонз — RKC Third Coast

История последних встреч

Чикаго Датч Лайонз
Чикаго Датч Лайонз
RKC Third Coast
Чикаго Датч Лайонз
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.06.2025
RKC Third Coast
RKC Third Coast
4:1
Чикаго Датч Лайонз
Чикаго Датч Лайонз
Обзор

Статистика матча

Атаки
79
80
Угловые
1
1
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
1
10
Игры 1 тур
14.07.2025
AMSG FC
0:2
Вентура Каунти Фьюжн
Завершен
14.07.2025
Lonestar SC
1:2
Twin City Toucans
Завершен
14.07.2025
FC Olympia
5:1
Bigfoot FC
Завершен
14.07.2025
Манхэттен
1:0
Staten Island ASC
Завершен
14.07.2025
ФК Тусон
0:0
Stars FC
Завершен
14.07.2025
Сейнт Круа
1:3
RKC Third Coast
Завершен
13.07.2025
Чикаго Датч Лайонз
0:2
Rochester FC
Завершен
13.07.2025
Кливленд Форс
1:3
Steel City
Завершен
13.07.2025
Дэвис Легаси
2:1
Сан Хуан Ла Лагуна
Завершен
13.07.2025
Redlands FC
0:3
City SC San Diego
Завершен
13.07.2025
Флэтайронс Раш
1:2
Albion SC Colorado
Завершен
13.07.2025
Almaden SC
-:-
Академика СК
Отменен
13.07.2025
Monterey Bay FC II
1:2
Марин Леджендс
Завершен
13.07.2025
Ларедо Хит
3:2
АХФК Роялс
Завершен
13.07.2025
Colorado Storm
7:0
СИСА
Завершен
13.07.2025
Дентон Диаблос
-:-
McKinney Chupacabras FC
Отложен
13.07.2025
Пеория Сити
3:1
Санфлауэр Стэйт
Завершен
13.07.2025
Red River FC
1:0
Миссисипи Брилла
Завершен
13.07.2025
Tacoma Stars
1:4
Лейн Юнайтед
Завершен
13.07.2025
Hattiesburg FC
1:1
Литтл Рок Рейнджерс
Завершен
13.07.2025
Вестчестер Фламес
1:3
Лонг Айленд
Завершен
13.07.2025
GFI Academy
2:3
Hill Country Lobos
Завершен
13.07.2025
Корпус Кристи
2:1
Хьюстон
Завершен
13.07.2025
Де-Мойн
4:3
Saint Louis Ambush
Завершен
13.07.2025
Springfield FC
0:4
Santafe Wanderers
Завершен
13.07.2025
Annapolis Blues
3:3
Charlottesville Blues
Завершен
13.07.2025
СК Юнайтед Бантамс
1:0
Salem City FC
Завершен
13.07.2025
Нортерн Вирджиния
4:2
Вирджиния Бич Юнайтед
Завершен
13.07.2025
Восток Атланта
0:2
Montgomery United FC
Завершен
13.07.2025
ССА Кингс
1:0
Апофеос
Завершен
13.07.2025
Sarasota Paradise
3:0
Майами Сити
Завершен
13.07.2025
Ашвилл Сити
-:-
Athens FC
Отменен
13.07.2025
Оушен-Сити Нористерс
7:2
Delaware FC
Завершен
13.07.2025
Блэк Рок
3:1
Бостон Болтс
Завершен
13.07.2025
Коннектикут
6:3
Бостон Сити Минас-Жерайс
Завершен
13.07.2025
ФК Буффало
4:1
Erie Sports Center
Завершен
13.07.2025
Northern Indiana FC
1:1
Union FC Macomb
Завершен
13.07.2025
Моррис Элит
1:1
Хадсон Вэйли Хаммерс
Завершен
13.07.2025
Inter Gainesville KF
0:1
Нона
Завершен
13.07.2025
Норт Каролина (23)
4:1
Уэйк
Завершен
13.07.2025
Баллард
1:2
Snohomish United
Завершен
12.07.2025
Сеакост Юнайтед Фантомс
4:0
Albany Rush
Завершен
12.07.2025
St. Petersburg
3:1
Вестон
Завершен
12.07.2025
Нью-Джерси Копа
-:-
FC Motown STA
Отменен
12.07.2025
Lexington SC II
-:-
Вест Вирджиния Юнайтед
Отменен
12.07.2025
Ашвилл Сити
-:-
Теннесси
Отменен
12.07.2025
Midlakes United
1:1
Bigfoot FC
Завершен
12.07.2025
Пионерз
2:2
Вермонт Грин
Завершен
11.07.2025
Rochester FC
5:0
Сейнт Круа
Завершен
10.07.2025
Сан-Франциско Сити
1:2
Проект 51О
Завершен
10.07.2025
Hattiesburg FC
2:1
Луизиана Крю
Завершен
10.07.2025
Хьюстон
4:0
Хьюстон Сур
Завершен
10.07.2025
Albion SC Colorado
6:1
СИСА
Завершен
10.07.2025
Montgomery United FC
-:-
Athens FC
Отменен
10.07.2025
Кедар Старс Раш
2:1
Staten Island ASC
Завершен
10.07.2025
Толедо Виллья
-:-
Кливленд Форс
10.07.2025
Northern Indiana FC
1:2
Флинт Сити Бакс
Завершен
10.07.2025
Нью-Джерси Копа
0:1
Моррис Элит
Завершен
09.07.2025
Dothan United
5:1
Восток Атланта
Завершен
09.07.2025
GFI Academy
1:3
Ларедо Хит
Завершен
09.07.2025
АФК Анн Арбор
2:4
Union FC Macomb
Завершен
09.07.2025
Brevard Fire SC
0:5
Нона
Завершен
09.07.2025
Норт Каролина (23)
0:0
Шарлотт Индепенденс II
Завершен
07.07.2025
City SC San Diego
0:1
AMSG FC
Завершен
07.07.2025
Сан-Франциско Сити
1:1
Monterey Bay FC II
Завершен
07.07.2025
FC Olympia
5:1
Tacoma Stars
Завершен
07.07.2025
Нортерн Вирджиния
5:3
Лайонсбридж
Завершен
07.07.2025
West Seattle Junction FC
2:1
Snohomish United
Завершен
07.07.2025
Оушен-Сити Нористерс
1:2
Рединг Юн.
Завершен
07.07.2025
Кедар Старс Раш
0:2
FC Motown STA
Завершен
07.07.2025
Steel City
2:1
Толедо Виллья
Завершен
07.07.2025
Annapolis Blues
-:-
Virginia Marauders
Отменен
07.07.2025
Каламазоо
-:-
Окленд Каунти
Отменен
07.07.2025
Вест Вирджиния Юнайтед
-:-
Дайтон Датч Лайонс
Отменен
06.07.2025
Lonestar SC
-:-
Хьюстон Сур
Отменен
06.07.2025
Дэвис Легаси
1:3
Марин Леджендс
Завершен
