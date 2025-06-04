Фрибет 15000₽
04.06.2025

Смотреть онлайн Лансинг Сити - Union FC Macomb 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Лансинг СитиUnion FC Macomb, 1 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Лансинг Сити
14'
Завершен
1 : 2
04 июня 2025
Union FC Macomb
10'
30'
Union FC Macomb icon
10'
Лансинг Сити Football icon
14'
Union FC Macomb icon
30'
Счет после первого тайма 1:2
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
10'
Union FC Macomb - 1-ый Гол
14'
Лансинг Сити Football - 2-ой Гол
19'
Угловой
Union FC Macomb - Угловой
20'
Угловой
Union FC Macomb - Угловой
27'
Угловой
Лансинг Сити Football - Угловой
29'
Угловой
Union FC Macomb - Угловой
30'
Union FC Macomb - 3-ий Гол
39'
Угловой
Union FC Macomb - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
63'
Угловой
Union FC Macomb - Угловой
76'
Угловой
Union FC Macomb - Угловой
77'
Угловой
Union FC Macomb - Угловой
82'
Угловой
Union FC Macomb - Угловой
82'
Угловой
Union FC Macomb - Угловой
83'
Угловой
Union FC Macomb - Угловой
90+1'
Угловой
Лансинг Сити Football - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Лансинг Сити — Union FC Macomb

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
2
10
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
2
Игры 1 тур
14.07.2025
AMSG FC
0:2
Вентура Каунти Фьюжн
Завершен
14.07.2025
Lonestar SC
1:2
Twin City Toucans
Завершен
14.07.2025
FC Olympia
5:1
Bigfoot FC
Завершен
14.07.2025
Манхэттен
1:0
Staten Island ASC
Завершен
14.07.2025
ФК Тусон
0:0
Stars FC
Завершен
14.07.2025
Сейнт Круа
1:3
RKC Third Coast
Завершен
13.07.2025
Чикаго Датч Лайонз
0:2
Rochester FC
Завершен
13.07.2025
Кливленд Форс
1:3
Steel City
Завершен
13.07.2025
Дэвис Легаси
2:1
Сан Хуан Ла Лагуна
Завершен
13.07.2025
Redlands FC
0:3
City SC San Diego
Завершен
13.07.2025
Флэтайронс Раш
1:2
Albion SC Colorado
Завершен
13.07.2025
Almaden SC
-:-
Академика СК
Отменен
13.07.2025
Monterey Bay FC II
1:2
Марин Леджендс
Завершен
13.07.2025
Ларедо Хит
3:2
АХФК Роялс
Завершен
13.07.2025
Colorado Storm
7:0
СИСА
Завершен
13.07.2025
Дентон Диаблос
-:-
McKinney Chupacabras FC
Отложен
13.07.2025
Пеория Сити
3:1
Санфлауэр Стэйт
Завершен
13.07.2025
Red River FC
1:0
Миссисипи Брилла
Завершен
13.07.2025
Tacoma Stars
1:4
Лейн Юнайтед
Завершен
13.07.2025
Hattiesburg FC
1:1
Литтл Рок Рейнджерс
Завершен
13.07.2025
Вестчестер Фламес
1:3
Лонг Айленд
Завершен
13.07.2025
GFI Academy
2:3
Hill Country Lobos
Завершен
13.07.2025
Корпус Кристи
2:1
Хьюстон
Завершен
13.07.2025
Де-Мойн
4:3
Saint Louis Ambush
Завершен
13.07.2025
Springfield FC
0:4
Santafe Wanderers
Завершен
13.07.2025
Annapolis Blues
3:3
Charlottesville Blues
Завершен
13.07.2025
СК Юнайтед Бантамс
1:0
Salem City FC
Завершен
13.07.2025
Нортерн Вирджиния
4:2
Вирджиния Бич Юнайтед
Завершен
13.07.2025
Восток Атланта
0:2
Montgomery United FC
Завершен
13.07.2025
ССА Кингс
1:0
Апофеос
Завершен
13.07.2025
Sarasota Paradise
3:0
Майами Сити
Завершен
13.07.2025
Ашвилл Сити
-:-
Athens FC
Отменен
13.07.2025
Оушен-Сити Нористерс
7:2
Delaware FC
Завершен
13.07.2025
Блэк Рок
3:1
Бостон Болтс
Завершен
13.07.2025
Коннектикут
6:3
Бостон Сити Минас-Жерайс
Завершен
13.07.2025
ФК Буффало
4:1
Erie Sports Center
Завершен
13.07.2025
Northern Indiana FC
1:1
Union FC Macomb
Завершен
13.07.2025
Моррис Элит
1:1
Хадсон Вэйли Хаммерс
Завершен
13.07.2025
Inter Gainesville KF
0:1
Нона
Завершен
13.07.2025
Норт Каролина (23)
4:1
Уэйк
Завершен
13.07.2025
Баллард
1:2
Snohomish United
Завершен
12.07.2025
Сеакост Юнайтед Фантомс
4:0
Albany Rush
Завершен
12.07.2025
St. Petersburg
3:1
Вестон
Завершен
12.07.2025
Нью-Джерси Копа
-:-
FC Motown STA
Отменен
12.07.2025
Lexington SC II
-:-
Вест Вирджиния Юнайтед
Отменен
12.07.2025
Ашвилл Сити
-:-
Теннесси
Отменен
12.07.2025
Midlakes United
1:1
Bigfoot FC
Завершен
12.07.2025
Пионерз
2:2
Вермонт Грин
Завершен
11.07.2025
Rochester FC
5:0
Сейнт Круа
Завершен
10.07.2025
Сан-Франциско Сити
1:2
Проект 51О
Завершен
10.07.2025
Hattiesburg FC
2:1
Луизиана Крю
Завершен
10.07.2025
Хьюстон
4:0
Хьюстон Сур
Завершен
10.07.2025
Albion SC Colorado
6:1
СИСА
Завершен
10.07.2025
Montgomery United FC
-:-
Athens FC
Отменен
10.07.2025
Кедар Старс Раш
2:1
Staten Island ASC
Завершен
10.07.2025
Толедо Виллья
-:-
Кливленд Форс
10.07.2025
Northern Indiana FC
1:2
Флинт Сити Бакс
Завершен
10.07.2025
Нью-Джерси Копа
0:1
Моррис Элит
Завершен
09.07.2025
Dothan United
5:1
Восток Атланта
Завершен
09.07.2025
GFI Academy
1:3
Ларедо Хит
Завершен
09.07.2025
АФК Анн Арбор
2:4
Union FC Macomb
Завершен
09.07.2025
Brevard Fire SC
0:5
Нона
Завершен
09.07.2025
Норт Каролина (23)
0:0
Шарлотт Индепенденс II
Завершен
07.07.2025
City SC San Diego
0:1
AMSG FC
Завершен
07.07.2025
Сан-Франциско Сити
1:1
Monterey Bay FC II
Завершен
07.07.2025
FC Olympia
5:1
Tacoma Stars
Завершен
07.07.2025
Нортерн Вирджиния
5:3
Лайонсбридж
Завершен
07.07.2025
West Seattle Junction FC
2:1
Snohomish United
Завершен
07.07.2025
Оушен-Сити Нористерс
1:2
Рединг Юн.
Завершен
07.07.2025
Кедар Старс Раш
0:2
FC Motown STA
Завершен
07.07.2025
Steel City
2:1
Толедо Виллья
Завершен
07.07.2025
Annapolis Blues
-:-
Virginia Marauders
Отменен
07.07.2025
Каламазоо
-:-
Окленд Каунти
Отменен
07.07.2025
Вест Вирджиния Юнайтед
-:-
Дайтон Датч Лайонс
Отменен
06.07.2025
Lonestar SC
-:-
Хьюстон Сур
Отменен
06.07.2025
Дэвис Легаси
1:3
Марин Леджендс
Завершен
Комментарии к матчу
