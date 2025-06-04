04.06.2025
Смотреть онлайн Лансинг Сити - Union FC Macomb 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Лансинг Сити — Union FC Macomb, 1 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Лансинг Сити
14'
Завершен
1 : 2
04 июня 2025
Union FC Macomb
10'
30'
Union FC Macomb
10'
Union FC Macomb
30'
Счет после первого тайма 1:2
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
10'
Union FC Macomb - 1-ый Гол
14'
Лансинг Сити Football - 2-ой Гол
19'
Union FC Macomb - Угловой
20'
Union FC Macomb - Угловой
27'
Лансинг Сити Football - Угловой
29'
Union FC Macomb - Угловой
30'
Union FC Macomb - 3-ий Гол
39'
Union FC Macomb - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
63'
Union FC Macomb - Угловой
76'
Union FC Macomb - Угловой
77'
Union FC Macomb - Угловой
82'
Union FC Macomb - Угловой
82'
Union FC Macomb - Угловой
83'
Union FC Macomb - Угловой
90+1'
Лансинг Сити Football - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Лансинг Сити — Union FC Macomb
Статистика матча
Атаки
0
0
Угловые
2
10
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
2
Игры 1 тур
14.07.2025
0:2
14.07.2025
1:2
14.07.2025
5:1
14.07.2025
1:0
14.07.2025
0:0
14.07.2025
1:3
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
0:3
13.07.2025
1:2
13.07.2025
-:-
13.07.2025
1:2
13.07.2025
3:2
13.07.2025
7:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
3:1
13.07.2025
1:0
13.07.2025
1:4
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
4:3
13.07.2025
0:4
13.07.2025
3:3
13.07.2025
1:0
13.07.2025
4:2
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:0
13.07.2025
3:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
7:2
13.07.2025
3:1
13.07.2025
6:3
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
0:1
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:2
12.07.2025
4:0
12.07.2025
3:1
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
1:1
12.07.2025
2:2
11.07.2025
5:0
10.07.2025
1:2
10.07.2025
2:1
10.07.2025
4:0
10.07.2025
6:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
2:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
1:2
10.07.2025
0:1
09.07.2025
5:1
09.07.2025
1:3
09.07.2025
2:4
09.07.2025
0:5
09.07.2025
0:0
07.07.2025
0:1
07.07.2025
1:1
07.07.2025
5:1
07.07.2025
5:3
07.07.2025
2:1
07.07.2025
1:2
07.07.2025
0:2
07.07.2025
2:1
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
06.07.2025
-:-
06.07.2025
1:3
Комментарии к матчу