25.06.2025
Смотреть онлайн Лансинг Сити - АФК Анн Арбор 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Лансинг Сити — АФК Анн Арбор, 1 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Лансинг Сити
21'
40'
Завершен
2 : 3
25 июня 2025
АФК Анн Арбор
18'
67'
90+1'
АФК Анн Арбор
18'
Счет после первого тайма 2:1
АФК Анн Арбор
67'
АФК Анн Арбор
90+1'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
14'
АФК Анн Арбор - Угловой
16'
АФК Анн Арбор - Угловой
18'
АФК Анн Арбор - 1-ый Гол
21'
Лансинг Сити Football - 2-ой Гол
23'
АФК Анн Арбор - Угловой
24'
АФК Анн Арбор - Угловой
37'
АФК Анн Арбор - Незабитый пенальти
40'
Лансинг Сити Football - 3-ий Гол
43'
АФК Анн Арбор - Угловой
45+5'
АФК Анн Арбор - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
52'
АФК Анн Арбор - Угловой
58'
АФК Анн Арбор - Угловой
67'
АФК Анн Арбор - Угловой
67'
АФК Анн Арбор - 4-ый Гол
74'
АФК Анн Арбор - Угловой
76'
АФК Анн Арбор - Угловой
77'
АФК Анн Арбор - Угловой
78'
АФК Анн Арбор - Угловой
79'
Лансинг Сити Football - Угловой
90'
Лансинг Сити Football - Угловой
90+1'
АФК Анн Арбор - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3
Превью матча Лансинг Сити — АФК Анн Арбор
Статистика матча
Атаки
35
73
Угловые
2
13
Удары мимо ворот
7
15
Удары в створ ворот
2
11
