Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
21.05.2025

Смотреть онлайн Индепендьенте Петролеро - Гуабира Монтеро 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Индепендьенте ПетролероГуабира Монтеро, 2 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Олимпико Патриа.

МСК, 2 тур, Стадион: Эстадио Олимпико Патриа
Bolivia Copa Division Profesional
Индепендьенте Петролеро
Завершен
0 : 1
21 мая 2025
Гуабира Монтеро
Carlos Anez 77'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
Carlos Anez icon
77'
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,4
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
26'
Угловой
Гуабира Монтеро - Угловой
28'
Угловой
Гуабира Монтеро - Угловой
35'
Угловой
Гуабира Монтеро - Угловой
45'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
57'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
77'
Carlos Anez - 1-ый Гол
79'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
84'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
85'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
90+2'
Угловой
Гуабира Монтеро - Угловой
90+3'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,4

Превью матча Индепендьенте Петролеро — Гуабира Монтеро

История последних встреч

Индепендьенте Петролеро
Индепендьенте Петролеро
Гуабира Монтеро
Индепендьенте Петролеро
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
14.08.2025
Гуабира Монтеро
Гуабира Монтеро
3:1
Индепендьенте Петролеро
Индепендьенте Петролеро
Обзор
01.07.2025
Гуабира Монтеро
Гуабира Монтеро
1:1
Индепендьенте Петролеро
Индепендьенте Петролеро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Индепендьенте Петролеро Индепендьенте Петролеро
50%
Гуабира Монтеро Гуабира Монтеро
50%
Атаки
79
80
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
6
2
Игры 2 тур
08.06.2025
Аврора
-:-
Сан-Антонио Було Було
Отложен
23.05.2025
Оруро Роял
1:1
Стронгест
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лондон Лайонс Лондон Лайонс
Бурж Бурж
19 Ноября
22:30
Милан Милан
Видекс Гроттаззолина Видекс Гроттаззолина
19 Ноября
22:30
Вальядолид Вальядолид
Эстрела Эстрела
19 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA