21.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Индепендьенте Петролеро — Гуабира Монтеро, 2 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Олимпико Патриа.
МСК, 2 тур, Стадион: Эстадио Олимпико Патриа
Bolivia Copa Division Profesional
Завершен
0 : 1
21 мая 2025
Гуабира Монтеро
Carlos Anez 77'
Текстовая трансляция
9'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
26'
Гуабира Монтеро - Угловой
28'
Гуабира Монтеро - Угловой
35'
Гуабира Монтеро - Угловой
45'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
57'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
77'
Carlos Anez - 1-ый Гол
79'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
84'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
85'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
90+2'
Гуабира Монтеро - Угловой
90+3'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,4
Превью матча Индепендьенте Петролеро — Гуабира Монтеро
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
79
80
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
6
2
