23.05.2025

Смотреть онлайн Оруро Роял - Стронгест 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Оруро РоялСтронгест, 2 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Bolivia Copa Division Profesional
Оруро Роял
Orihuela 90'
Завершен
1 : 1
23 мая 2025
Стронгест
Martin Chiatti 67'
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
Martin Chiatti icon
67'
Orihuela - Оруро Роял icon
90'
Матч закончился со счётом 1:1 : 4,3
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
47'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
55'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
67'
Угловой
Стронгест - Угловой
67'
Martin Chiatti - 1-ый Гол
71'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
76'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
90'
Orihuela - 2-ой Гол
90+7'
Угловой
Стронгест - Угловой
90+9'
Угловой
Стронгест - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 4,3

Превью матча Оруро Роял — Стронгест

История последних встреч

Оруро Роял
Оруро Роял
Стронгест
Оруро Роял
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
04.07.2025
Стронгест
Стронгест
0:1
Оруро Роял
Оруро Роял
Обзор
15.06.2025
Оруро Роял
Оруро Роял
1:2
Стронгест
Стронгест
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Оруро Роял Оруро Роял
68%
Стронгест Стронгест
32%
Атаки
101
39
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
13
7
Удары в створ ворот
11
7
Игры 2 тур
08.06.2025
Аврора
-:-
Сан-Антонио Було Було
Отложен
23.05.2025
Оруро Роял
1:1
Стронгест
Завершен
Комментарии к матчу
