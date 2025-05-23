23.05.2025
Смотреть онлайн Оруро Роял - Стронгест 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Оруро Роял — Стронгест, 2 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Bolivia Copa Division Profesional
Оруро Роял
Orihuela 90'
Завершен
1 : 1
23 мая 2025
Стронгест
Martin Chiatti 67'
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
Martin Chiatti
67'
Матч закончился со счётом 1:1 : 4,3
Текстовая трансляция
7'
Оруро Роял - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
47'
Оруро Роял - Угловой
55'
Оруро Роял - Угловой
67'
Стронгест - Угловой
67'
Martin Chiatti - 1-ый Гол
71'
Оруро Роял - Угловой
76'
Оруро Роял - Угловой
90'
Orihuela - 2-ой Гол
90+7'
Стронгест - Угловой
90+9'
Стронгест - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 4,3
Превью матча Оруро Роял — Стронгест
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
68%
32%
Атаки
101
39
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
13
7
Удары в створ ворот
11
7
Игры 2 тур
Комментарии к матчу