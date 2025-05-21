21.05.2025
Смотреть онлайн Насьональ Потоси - Хорхе Вильстерманн 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Насьональ Потоси — Хорхе Вильстерманн, 2 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Витор Агустин Угарт.
МСК, 2 тур, Стадион: Витор Агустин Угарт
Bolivia Copa Division Profesional
Насьональ Потоси
9'
21'
47'
Завершен
3 : 4
21 мая 2025
Хорхе Вильстерманн
52'
59'
77'
90+5'
Насьональ Потоси
21'
Насьональ Потоси
47'
Хорхе Вильстерманн
90+5'
Матч закончился со счётом 3:4 : 1,3
Текстовая трансляция
9'
Насьональ Потоси - 1-ый Гол
17'
Хорхе Вильстерманн - Угловой
21'
Насьональ Потоси - 2-ой Гол
35'
Хорхе Вильстерманн - Угловой
35'
Насьональ Потоси - Угловой
47'
Насьональ Потоси - 3-ий Гол
51'
Хорхе Вильстерманн - Угловой
52'
Хорхе Вильстерманн - 4-ый Гол
59'
Хорхе Вильстерманн - 5-ый Гол
61'
Хорхе Вильстерманн - Угловой
61'
Хорхе Вильстерманн - Угловой
64'
Хорхе Вильстерманн - Угловой
72'
Насьональ Потоси - Угловой
75'
Насьональ Потоси - Угловой
76'
Хорхе Вильстерманн - Угловой
77'
Хорхе Вильстерманн - 6-ый Гол
90+5'
Хорхе Вильстерманн - 7-ый Гол
Превью матча Насьональ Потоси — Хорхе Вильстерманн
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
46%
Атаки
80
83
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
12
9
Удары в створ ворот
4
7
Комментарии к матчу