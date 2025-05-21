Фрибет 15000₽
21.05.2025

Смотреть онлайн Насьональ Потоси - Хорхе Вильстерманн 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Насьональ ПотосиХорхе Вильстерманн, 2 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Витор Агустин Угарт.

МСК, 2 тур, Стадион: Витор Агустин Угарт
Bolivia Copa Division Profesional
Насьональ Потоси
9'
21'
47'
Завершен
3 : 4
21 мая 2025
Хорхе Вильстерманн
52'
59'
77'
90+5'
Насьональ Потоси icon
9'
Насьональ Потоси icon
21'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,3
Насьональ Потоси icon
47'
Хорхе Вильстерманн icon
52'
Хорхе Вильстерманн icon
59'
Хорхе Вильстерманн icon
77'
Хорхе Вильстерманн icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:4 : 1,3
Текстовая трансляция
9'
Насьональ Потоси - 1-ый Гол
17'
Угловой
Хорхе Вильстерманн - Угловой
21'
Насьональ Потоси - 2-ой Гол
35'
Угловой
Хорхе Вильстерманн - Угловой
35'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 1,3
47'
Насьональ Потоси - 3-ий Гол
51'
Угловой
Хорхе Вильстерманн - Угловой
52'
Хорхе Вильстерманн - 4-ый Гол
59'
Хорхе Вильстерманн - 5-ый Гол
61'
Угловой
Хорхе Вильстерманн - Угловой
61'
Угловой
Хорхе Вильстерманн - Угловой
64'
Угловой
Хорхе Вильстерманн - Угловой
72'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
75'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
76'
Угловой
Хорхе Вильстерманн - Угловой
77'
Хорхе Вильстерманн - 6-ый Гол
90+5'
Хорхе Вильстерманн - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:4 : 1,3

Превью матча Насьональ Потоси — Хорхе Вильстерманн

История последних встреч

Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
Хорхе Вильстерманн
Насьональ Потоси
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
18.09.2025
Хорхе Вильстерманн
Хорхе Вильстерманн
2:5
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
Обзор
05.07.2025
Хорхе Вильстерманн
Хорхе Вильстерманн
1:3
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Насьональ Потоси Насьональ Потоси
46%
Хорхе Вильстерманн Хорхе Вильстерманн
54%
Атаки
80
83
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
12
9
Удары в створ ворот
4
7
Игры 2 тур
08.06.2025
Аврора
-:-
Сан-Антонио Було Було
Отложен
23.05.2025
Оруро Роял
1:1
Стронгест
Завершен
23.05.2025
Academia de Balompie Boliviano
2:1
ГВ Сан-Хосе
Завершен
22.05.2025
Сан-Антонио Було Було
-:-
Аврора
Отложен
22.05.2025
Боливар
3:1
Блуминг
Завершен
22.05.2025
Реал Томаяпо
3:2
Альвэйс Реади
Завершен
