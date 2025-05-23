Фрибет 15000₽
23.05.2025

Смотреть онлайн Academia de Balompie Boliviano - ГВ Сан-Хосе 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Academia de Balompie BolivianoГВ Сан-Хосе, 2 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Bolivia Copa Division Profesional
Academia de Balompie Boliviano
Завершен
2 : 1
23 мая 2025
ГВ Сан-Хосе
Paulo Henrique 42'
Бруно Видес 90+7'
Romay 90+10'
Смотреть онлайн
Paulo Henrique icon
42'
Счет после первого тайма 1:0 : 4,3
Бруно Видес icon
90+7'
Romay - ABB icon
90+10'
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,3
Текстовая трансляция
7'
Угловой
ABB - Угловой
42'
Paulo Henrique - 1-ый Гол
45+3'
Угловой
ABB - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 4,3
52'
Угловой
ABB - Угловой
66'
Угловой
ABB - Угловой
69'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
72'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
90+2'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
90+3'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
90+7'
Бруно Видес - 2-ой Гол
90+10'
Romay - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,3

Превью матча Academia de Balompie Boliviano — ГВ Сан-Хосе

История последних встреч

Academia de Balompie Boliviano
Academia de Balompie Boliviano
ГВ Сан-Хосе
Academia de Balompie Boliviano
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
17.09.2025
Academia de Balompie Boliviano
Academia de Balompie Boliviano
0:0
ГВ Сан-Хосе
ГВ Сан-Хосе
Обзор
03.07.2025
ГВ Сан-Хосе
ГВ Сан-Хосе
5:0
Academia de Balompie Boliviano
Academia de Balompie Boliviano
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Academia de Balompie Boliviano Academia de Balompie Boliviano
50%
ГВ Сан-Хосе ГВ Сан-Хосе
50%
Атаки
75
67
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
12
4
Удары в створ ворот
2
6
Игры 2 тур
08.06.2025
Аврора
-:-
Сан-Антонио Було Було
Отложен
23.05.2025
Оруро Роял
1:1
Стронгест
Завершен
Комментарии к матчу
