23.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Academia de Balompie Boliviano — ГВ Сан-Хосе, 2 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Bolivia Copa Division Profesional
Завершен
2 : 1
23 мая 2025
ГВ Сан-Хосе
Paulo Henrique 42'
Бруно Видес 90+7'
Romay 90+10'
Paulo Henrique
42'
Бруно Видес
90+7'
Romay - ABB
90+10'
Текстовая трансляция
7'
ABB - Угловой
42'
Paulo Henrique - 1-ый Гол
45+3'
ABB - Угловой
52'
ABB - Угловой
66'
ABB - Угловой
69'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
72'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
90+2'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
90+3'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
90+7'
Бруно Видес - 2-ой Гол
90+10'
Romay - 3-ий Гол
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
75
67
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
12
4
Удары в створ ворот
2
6
Игры 2 тур
