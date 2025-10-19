Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Операрио ПР - Волта-Редонда 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: Операрио ПРВолта-Редонда, 33 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Коуто Перейра. Судить этот матч будет Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho.

МСК, 33 тур, Стадион: Коуто Перейра
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Операрио ПР
Gaucho 6'
Farofa 18'
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Волта-Редонда
Роджер 77'
Gaucho - Операрио ПР icon
6'
Farofa - Операрио ПР icon
18'
Счет после первого тайма 2:0 : 4,1
Lucas Tocantins icon
77'
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,1
Текстовая трансляция
6'
Gaucho - 1-ый Гол
18'
Farofa - 2-ой Гол
20'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
24'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
41'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
42'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
43'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
45+5'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 4,1
49'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
49'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
49'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
51'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
67'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
77'
Lucas Tocantins - 3-ий Гол
90'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,1

Превью матча Операрио ПР — Волта-Редонда

Команда Операрио ПР в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-15. Команда Волта-Редонда, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-11. Команда Операрио ПР в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Волта-Редонда забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды Волта-Редонда, в том матче победу одержали хозяева.

Операрио ПР Операрио ПР
1
Бразилия
Elias
2
Бразилия
Diogo Mateus
34
Бразилия
Andre Henrique Simplicio Dantas
90
Бразилия
Кристиано
10
Бразилия
Бошилья
8
Колумбия
Juan Zuluaga
5
Бразилия
Bruno Aparecido Reis Ezequiel
88
Бразилия
Paraiba
30
Бразилия
Pedro Vilhena
9
Бразилия
Vinicius Alessandro Mingotti
70
Бразилия
Leo Gaucho
Тренер
Бразилия
Alex De Souza
Волта-Редонда Волта-Редонда
33
Бразилия
Jefferson Da Silva Paulino
13
Бразилия
Jhonny Cardinoti Pedro
19
Igor Morais Carvalho
26
Бразилия
Caio Roque
28
Бразилия
Andre
15
Бразилия
Lucas Adell
5
Бразилия
Bruno Sergio Jaime
11
Бразилия
Marcos Vinicius Silvestre Gaspar
16
Бразилия
Rai
20
Бразилия
Marcos Vinicius da Silva
17
Бразилия
Vitinho
Тренер
Бразилия
Рожерио Де Альбукерке Корреа

История последних встреч

Операрио ПР
Операрио ПР
Волта-Редонда
Операрио ПР
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.06.2025
Волта-Редонда
Волта-Редонда
1:0
Операрио ПР
Операрио ПР
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Операрио ПР Операрио ПР
34%
Волта-Редонда Волта-Редонда
66%
Атаки
76
95
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
4
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (Бразилия).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 62 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 25% (3 из 12 матчей) Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho назначал пенальти

