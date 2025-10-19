Матч закончился со счётом 2:1 : 4,1

Счет после первого тайма 2:0 : 4,1

Farofa - Операрио ПР

Gaucho - Операрио ПР

2 : 1

Чемпионат Бразилии - Серия Б

Волта-Редонда - Угловой

Lucas Tocantins - 3-ий Гол

Волта-Редонда - Угловой

Операрио ПР - Угловой

Волта-Редонда - Угловой

Волта-Редонда - Угловой

Волта-Редонда - Угловой

Волта-Редонда - Угловой

Операрио ПР - Угловой

Операрио ПР - Угловой

Операрио ПР - Угловой

Операрио ПР - Угловой

Операрио ПР - Угловой

Farofa - 2-ой Гол

Gaucho - 1-ый Гол

Превью матча Операрио ПР — Волта-Редонда

Команда Операрио ПР в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-15. Команда Волта-Редонда, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-11. Команда Операрио ПР в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Волта-Редонда забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды Волта-Редонда, в том матче победу одержали хозяева.