Смотреть онлайн Операрио ПР - Волта-Редонда 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Операрио ПР — Волта-Редонда, 33 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Коуто Перейра. Судить этот матч будет Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho.
Превью матча Операрио ПР — Волта-Редонда
Команда Операрио ПР в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-15. Команда Волта-Редонда, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-11. Команда Операрио ПР в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Волта-Редонда забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды Волта-Редонда, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (Бразилия).
За последние 12 матчей судья показал 62 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 25% (3 из 12 матчей) Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho назначал пенальти